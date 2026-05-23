バルセロナ五輪柔道銀メダルでプロレスラーとしても活躍した?元暴走王?小川直也氏（５８）が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「小川直也の暴走王チャンネル」を更新。日本プロレス界のレジェンド、故三沢光晴さんについて振り返った。暴走王は三沢さんとリングで２度だけ接点がある。２００１年３月２日、?破壊王?こと故橋本真也さんが立ち上げたゼロワンの旗揚げ戦・両国国技館大会に三沢が参戦。メインのタッグ戦で橋本をフ