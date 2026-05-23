●土曜昼のメジャーリーグ中継がコア層首位 今年一番の大寒波の中、街中で服を賭けてじゃんけんし、最後は雪山で耐久対決へ――。TBS『水曜日のダウンタウン』の「極寒街中野球拳」が、REVISIOの週間番組ランキング(5月11日〜17日)で個人全体6位、コア視聴層7位に入った。無茶な設定ながら、前半の勝敗が後半の過酷さに直結する構成で、最後まで展開を追わせる回となった。夜の雪山 ※イメージ○情報性と娯楽性のある番組が上位に