タレントの薬丸裕英が、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。薬丸裕英＝テレビ朝日提供今年2月に60歳の節目を迎えた薬丸。10代の頃から知る黒柳を前に、還暦を迎えた心境や「人生の第二のスタート」への意気込みを語る。誕生日当日には、家族がサプライズでお祝いをしてくれたそうで、ハワイやヨーロッパなど世界各地に散らばる5人の子どもたちが父のために極秘帰国。さらに