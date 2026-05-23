5月21日、中道改革連合の江田憲司前衆院議員（70）が神奈川県庁で記者会見を開き、政界引退の意向を表明した。今年2月の衆院選では9選を目指し、中道の公認を受けて神奈川8区から立候補するも落選。会見では、「選挙結果を踏まえまして、私江田憲司は、民意を厳粛かつ真摯に受け止め、この度、政治家としての活動に一区切りをつけることといたしました」と述べた。後継に関する目処はたっていないとし、自身の今後については、言論