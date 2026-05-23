定番のボブスタイルも、まとまり感を意識しすぎるとどこか重く見えてしまうことも。大人世代が今っぽくアップデートするなら、空気を含んだような軽やかなカットや、光を味方につけるカラーリングを取り入れるのがオススメ。今回は、大人がマネしやすい抜け感のあるボブスタイルをご紹介します。 艶感バツグンのショートボブ ナチュラルブラウンをベースに、ふんわりと丸みを持たせたショӦ