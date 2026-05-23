愛知県一宮市では、育休を取得する職員の業務をカバーした同僚へ“手当”を支給する「育休カバー手当」が始まっています。取得する側の心理的負担を減らし、カバーする側のモチベーション向上にも繋がっているようですが、課題も見えてきました。 ■愛知で「初」カバーした同僚に“手当” 平日の朝、生後4カ月の長男・柊凪(ひなぎ)ちゃんにミルクを上げる、前田和希さん(29)。一宮市の