評判の良い飲食店であっても、接客態度一つで最悪の思い出になってしまうことがある。東京都の40代男性は、休日に体験した残念すぎるエピソードを投稿で明かしてくれた。男性は都心の繁華街にある小さなレストランに入店したという。以前から友人に「とても美味いし量が多いから、絶対に気に入るよ」と言われていたのだそうだ。ところが男性はこの店を「接客が最悪」と切り捨てている。（文：篠原みつき）後から来た2人組には同じ