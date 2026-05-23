駅の構内などでわざと人にぶつかりに行く、いわゆる“ぶつかりおじさん”は恐ろしい。だが、相手を間違えると手痛いしっぺ返しを食らうこともあるようだ。投稿を寄せた千葉県の30代前半の女性が約10年前、JR新宿駅構内でぶつかりおじさんに遭遇したときのことを振り返った。女性は、当時流行していたギャルっぽい服装にロングブーツという格好でを歩いていた。そのとき、前方から50代くらいのサラリーマン風の男が歩いてきたという