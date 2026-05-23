世帯年収が1000万円を超えると、日々の暮らしにどのような変化が生まれるのだろうか。投稿を寄せた茨城県の50代女性（企画・管理職）は、夫と合わせて世帯年収1300万円。地方都市で3600万円の一戸建てを購入し、夫婦と小型犬1匹で暮らしている。「週末は庭の手入れや買い物、犬とイベントへ出かけたりと、全く派手なことはなく、 わりとつつましい休日を過ごしている」と語るが、その消費の内訳を見るとかなり余裕があることがわか