モータースポーツの歴史を語る上で、鮮やかなブルーのパッケージに力強いロゴが刻まれた「ELF（エルフ）」の存在を欠かすことはできない。フランスが生んだこのプレミアム潤滑油ブランドは、常にレースの過酷な現場を「実験室」とし、究極の性能を追求し続けてきた。 ここではELFブランドの誕生から、モータースポーツの最高峰であるF1での活躍、そして日本モータ&