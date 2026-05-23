財布を落としたと気づいた時の血の気が引くような絶望感は、できれば一生味わいたくないものだ。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（保険代理店事務／年収500万円）は、ただでさえ不調が重なっていたタイミングで財布を紛失してしまったという。（文：篠原みつき）「数万円とカードの入った財布をなくし絶望しました」「忙しいうえに何をやってもうまく行かない時期に数万円とカードの入った財布をなくし絶望しました」現金だけでな