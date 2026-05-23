ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）は２３日、東京・秩父宮ラグビー場で行われる準々決勝の東京ＳＧ―ＢＲ東京戦で開幕する。５季連続でＰＯに進み、リーグワン初優勝を目指す東京ＳＧ。今季新たにチームに加わったプロップ竹内柊平（２８）は、人生で初めて負けたら終わりの一発勝負に臨む。「恩返し」を誓うのは、自身をチームに引き入れたプロップ、垣永真之介だ。「結果を出さないわけにはいかない」と、先輩の