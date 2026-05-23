２１年桜花賞などＧ１３勝を挙げた白毛馬ソダシの妹マルガ（牝３歳、栗東・須貝厩舎）が、放牧先での疾病により、死んでいたことが分かった。須貝調教師が２２日、明らかにした。競走馬登録は２１日に抹消されている。昨年７月のデビュー戦でレコードＶを飾ったが、その後は２勝目を挙げられず、３月の１勝クラス７着後、休養に入っていた。通算成績は５戦１勝。武豊が主戦だったこともあり、白毛の新アイドル候補と注目を集