【ブリュッセル共同】ベルギーの最高裁判所は22日、旧植民地のコンゴ（旧ザイール）で現地女性とベルギー人男性との間に生まれた子どもを母親から強制的に引き離して孤児院に入れたのは人道に対する罪に当たるとし、政府に損害賠償の支払いを命じた控訴裁の判決を支持する決定を出した。ベルギー政府の敗訴が確定した。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルによると、原告は1948年から52年に生まれた5人。それぞれ5万