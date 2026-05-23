【ウィーン共同】旧ユーゴスラビアのスロベニアの国民議会（下院、定数90）は22日、3月の総選挙を受け、過去に3回首相を務め、中道右派の民主党を率いて反移民を主張するヤンシャ氏（67）を新首相に選出した。これまでのゴロブ首相の政権は欧州連合（EU）と協調し、脱炭素化や同性婚合法化など左派寄りの政策を推進してきたが、新政権で方針転換する可能性がある。ヤンシャ氏はトランプ米大統領の熱烈な支持者としても知られる