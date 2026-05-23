【ワシントン共同】ギャバード米国家情報長官は22日、6月30日付で辞任する意向を表明した。トランプ大統領宛ての書簡を公表し、最近がんと診断された夫の闘病に付き添うとした。トランプ氏も交流サイト（SNS）でギャバード氏が政権を離れると発表し、ルーカス副長官が長官代行を務めると説明した。国家情報長官は中央情報局（CIA）などの情報機関を統括し、安全保障関連の機密を所掌。ギャバード氏は外国への介入反対が持論で