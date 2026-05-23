アメリカ・アイダホ州の空軍基地で、航空ショーを披露していた航空機同士が空中で衝突し、墜落する事故が起きた。機体に搭乗していた4人はパラシュートで脱出し、容体は安定しているという。アメリカ軍は事故が起きた原因を調査中だ。航空ショー中に航空機が“空中衝突”アメリカ・アイダホ州の空軍基地。17日に開かれた航空ショーで撮影されたのは、空高く飛ぶアメリカ軍の航空機だ。次の瞬間、機体同士が衝突してしまう。機体は