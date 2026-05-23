King & Princeが5月23日、デビュー8周年を迎えた。それを記念して、これまで未配信だった全78曲のサブスクが解禁。彼らが歩んできた軌跡を大切に抱えながら、その音楽をより広く開いていく――その動き自体が、今のKing & Princeを表しているように思う。 （関連：【画像】東京ドームでも王子様なKing & Prince） ■“王子様”を超えたKing & Princeが持つ器 King & Princeとい