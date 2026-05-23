快投を続ける大谷。バットの方も調子は上向きだ(C)Getty Images二刀流パフォーマンスに称賛の嵐だ。現地時間5月20日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」として先発出場。初回に6試合ぶりの8号先制ソロを放つと、投手としても5回3安打無失点、4奪三振と躍動し、今季4勝目（2敗）を挙げた。この“ショータイム”には、かつての名投手からも称賛が寄せられている。【動画】これは投手の打球で