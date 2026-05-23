ドジャースはスクバルを夏のトレードで獲得するのか(C)Getty Imagesドジャースが米東部時間8月3日のトレード期限に向けて、先発投手の補強に乗り出すという。米メディア『The Sporting News』は、米スポーツ専門メディア『Bleacher Report』のザカリー・D・ライマー記者の報道に触れ「ドジャースが新たな先発投手の獲得に向けてトレードを仕掛けると予想している。しかも、ただの先発投手ではない。タイガースのエースであり、