吉本新喜劇の森田まりこ（45）が22日までにインスタグラムを更新。出演したイベントでギタリストのCharと出会ったことを明かした。アップされた写真では、ヤンシー＆マリコンヌ（新喜劇の松浦真也＆森田）と、Charの3人で笑顔に収まっている。「Charさんにお会いしましたースーパーレジェンドギタリストから、一声目『おー、マリコンヌ！」と呼んでいただいてビックリしました。新喜劇にめちゃくちゃお詳しくて感激啓之君（夫