女優の雛形あきこ（48）が22日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。雛形は「最近、これでもかと言うくらい夏を感じてます。日焼け対策はバッチリなはず」とつづり、笑顔ショットを公開した。そして「南の島」「撮影しながらも日焼け対策」のハッシュタグを付けて投稿した。この投稿に「笑顔が、素敵ですよ」「雛ちゃん綺麗過ぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「とても美しい笑顔です」などのコメントが寄せられている。