三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第64回では友好的TOB（株式公開買い付け）と敵対的TOBの違いについて解説する。あんたウチの会社を買収したいんだろ？株価の低迷するアパレル企業・T-BOX。主人公で代表の花岡拳は、ライバル・一ツ橋商事の井川泰子からの業務提携の申し入れを受け、会談の場を設ける