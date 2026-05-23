元宝塚歌劇団の花組トップ娘役で、女優星風まどかが22日までにインスタグラムを更新。花組公演を観劇したことを投稿した。星風は、花組公演のポスターをうっとり見つめる写真をアップし「先日花組公演を観劇させていただきました！お芝居は涙なしでは観られず…ショーではニヤニヤしまくってしまい終始情緒がおかしかったです」と記した。花組トップの永久輝せあに触れ「出演者の皆さまがすてきすぎて、観劇させていただけて本