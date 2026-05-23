大食いタレントのギャル曽根（40）が22日、インスタグラムを更新。23年11月に誕生した第3子女児の最新ショットを公開した。「娘、冷麺初挑戦。食べられるかなぁ」とつづり、冷麺を食べようとする様子を公開した。そして「もうすぐ3歳」「早すぎる」「ゆで卵大好き娘」のハッシュタグを付けて投稿した。さらにコメント欄で「ハサミで切ったんですが、結果あんまり食べませんでした。蒸し餃子をバクバク食べてました!!」と報告した。