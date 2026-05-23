◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）逆襲ムードは不穏な雰囲気に変わった。二塁に到達した平山が左太もも裏を触りながら顔をしかめた。０―７の６回先頭、第３打席。この日２安打目となる右翼線二塁打を放ったが、二塁に到達後に左太もも裏を押さえて途中交代。９日の中日戦（バンテリン）から出場８試合連続安打。阪神・高橋に今季打者１８６人目で初の長打を浴びせたが、思わぬアクシデントで、試合中