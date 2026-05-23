◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-4巨人(22日、東京ドーム)巨人が阪神との3連戦の初戦を落とし2連敗。阿部慎之助監督が試合を振り返りました。巨人は先発の井上温大投手が4回7失点で降板。攻撃陣は阪神先発の郄橋遥人投手相手に5回まで無得点と苦戦しましたが、6回に1点を挙げると7回にはキャベッジ選手のホームランなどで合計4点を奪いました。試合後、阿部監督は「最後あそこまで郄橋投手を多少は追い込めたのかなという