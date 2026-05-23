きのう（22日）未明、栃木県小山市にあるトレーディングカードの販売会社で、多数のカードが盗まれました。犯行の瞬間を防犯カメラが捉えていました。店のバックヤードを歩き回り、袋にカードを詰める人物。店内のショーケースは割られ、ガラスの破片も散らかっています。きのう未明、小山市駅東通りにあるトレーディングカードの販売会社からカードが盗まれました。販売会社によりますと、盗まれたのはポケモンカードなど38点で、