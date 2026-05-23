モデルの林ゆめ（30）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。「今回の北海道の思い出」と題して投稿した。「エスコン行って札幌で親友とたくさん飲みましたっまた来月」とつづり、プロ野球・北海道日本ハムファイターズのキツネつけ耳カチューシャをつけ、生ビールも満喫。さらにオフホワイトのパーカ姿で顔より大きな特大ジョッキでアルコールを楽しむショットも公開した。また、別の投稿では「えまと昼飲み」とし、グラビ