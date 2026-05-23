歌舞伎俳優の8代目尾上菊五郎（48）が22日までにインスタグラムを更新。長男尾上菊之助（12）との台湾ロケを報告した。菊五郎は「倅（せがれ）の菊之助と共に台湾ロケへ行ってまいりました」と記し、テレビ番組のロケで台湾を訪れた台湾での菊之助とのツーショットをアップした。菊五郎は「『伝統と革新』をテーマに、台湾グルメや台湾の伝統人形劇『布袋劇（ほていげき）』の撮影に親子で挑戦しております」などとつづっている。