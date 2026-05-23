福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故で、検察はバスを運転していた容疑者の鑑定留置を始めました。過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者（68）は今月6日、マイクロバスを運転して事故を起こし、乗っていた新潟県の高校生1人を死亡させたほか、17人にけがをさせた疑いが持たれています。これまでの警察の調べで、若山容疑者は事故の2か月前から自家用車などで5件以上の事故を起こしていたことがわかっています