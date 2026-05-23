ふるさと納税をめぐって自治体が仲介サイトに支払う手数料の負担が大きいとして、総務省が手数料の引き下げを要請しました。総務省寺崎秀俊 自治税務局長「地方団体の費用負担の軽減がはかられるよう、すみやかにポータルサイトの手数料引き下げに取り組むよう要請します」総務省が手数料の引き下げを求めたのは、さとふる、楽天など大手ふるさと納税のポータルサイト事業者です。総務省によりますと、2024年度は仲介サイト