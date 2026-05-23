【ニューヨーク＝木瀬武】２２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２９４・０４ドル高の５万５７９・７０ドルとなり、２日連続で最高値を更新した。中東での戦闘終結に向けた期待から約３か月ぶりに最高値をつけた前日の取引の流れを引き継いだ。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５０・８７ポイント高の２万６３４３・９７だった。