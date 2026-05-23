アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会の新たな議長に元理事のウォーシュ氏が就任しました。FRBウォーシュ新議長「FRB議長の職務を活力と目標をもって全うしていきます」ホワイトハウスで22日、FRBの新たな議長ウォーシュ元理事が宣誓し、正式に就任しました。イランとの戦闘の影響で原油価格が高騰し、アメリカの物価上昇率が3年ぶりの高い水準となる中での就任で、難しい金融政策運営のかじ取りを迫られることに