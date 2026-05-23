韓国伝統音楽のユニットを率いるミン・ヨンチさん大阪市出身の韓国伝統楽器奏者、ミン・ヨンチさん（56）率いるユニット「新韓楽」が31日から6月5日にかけて香川県と九州3県で公演を行う。正統な韓国伝統音楽のほか、日本のポップスや童謡を披露。「新たなる挑戦」と銘打ち、バイオリン奏者らとの競演も予定されている。ミンさんは在日3世で、10歳から伝統音楽を学び始めた。中学卒業後、韓国に留学し、名門の韓国国立国楽高校