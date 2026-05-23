核軍縮への道筋などを話し合うNPT再検討会議が最終日を迎え、国連本部では最終文書の採択に向けた会合が行われています。最終合意に向けた文書案からは、北朝鮮の非核化を支持する項目が削除されました。NPT＝核拡散防止条約の再検討会議の最終文書案は、採択にこぎ着けるため、4度の改訂を経て内容がさらに絞り込まれました。北朝鮮をめぐって、前回までは、▼「朝鮮半島の非核化に揺るぎない支持を表明」、▼「北朝鮮は核保有国