◇パ・リーグロッテ2―1楽天（2026年5月22日楽天モバイル）ロッテの西川が初回2死から先制の4号ソロを放った。昨季の3本塁打を上回り「一つの目標に置いていたので、一本出せたのは良かったです」と振り返った。本塁打を放った試合は今季4戦全勝で、昨季から5連勝。先日、父方の祖父が亡くなっており、サブロー監督は「今日はおじいちゃんのおかげじゃないですか。僕はそう思います」と話した。