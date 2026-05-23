◇パ・リーグロッテ2―1楽天（2026年5月22日楽天モバイル）1点リードの7回1死三塁。ロッテ・小島は代打・入江を二飛、平良を捕邪飛に打ち取って吠えた。最大のピンチを気迫の投球でしのぎ、7回4安打1失点で今季5先発目で初白星。昨年9月14日の楽天戦から続いた自身の連敗を7で止めた。「僕の気持ちはずっと熱かったので。寒い中応援してくださりありがとうございます」気温9度と冷え込んだ敵地でも声援を送り続けてく