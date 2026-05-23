土曜の京都メインはダート1900メートルで行われる重賞「第33回平安S」。昨年2着のロードクロンヌに◎を託す。今季初戦の2走前プロキオンSで待望の重賞初制覇。道中3番手から力強く抜け出した。G1初挑戦となった前走フェブラリーSは11着に敗れたが、先行勢には厳しい流れでの敗戦。あの経験は今後に大きく生きてくる。その後は放牧でリフレッシュを図り、1週前はCWコース併せ馬で長めからビシッと調整。あのひと追いで戦闘モ