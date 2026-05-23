NY株式22日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均50579.70（+294.04+0.58%） S＆P5007473.47（+27.75+0.37%） ナスダック26343.97（+50.87+0.19%） CME日経平均先物63360（大証終比：+20+0.03%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。米国とイランが和平合意に近づいているとの期待や、ＡＩを巡る根強い熱狂を背景に買いが続いている。米株式市場は、エネルギー供給の深刻な