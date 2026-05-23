米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 4.121（+0.038） 米10年債4.558（-0.012） 米30年債5.064（-0.028） 期待インフレ率2.410（-0.019） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。下げてＮＹ時間が始まったものの、ウォラーＦＲＢ理事が「利下げと同じくらい利上げの可能性もあることを明確に示すべき」との考えを示したことから、上昇に転じる