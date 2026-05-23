113年の歴史を持つ京都大学・吉田寮“最後の日々”に『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）が密着。退去期限を前に大掃除と引っ越し作業が進められるなか、思いもよらない事態が……。 【TVer】「吉本じゃありえへん」なるみ・岡村も驚いた、京大・吉田寮で113年間続いてきた“伝統”とは？ 現存する日本最古の学生寮として知られる京都大学の吉田寮。老朽化を理由に退去を求める大学と学生らの間で6年半もの間裁判が行