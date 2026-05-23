トリニティは金曜、角馬場からポリトラックで最終調整を行った。安田師は「馬場に向かう時も終わった後もリラックスしていたので、継続できるように」と気を引き締める。母ヌーヴォレコルトは14年に当レースを制しており、史上3組目の母娘制覇が懸かる。