NATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長は、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡について、「通航を確保するため各国の団結が重要だ」と述べました。NATOルッテ事務総長「（ホルムズ海峡の）航行の自由と貿易に対する直接的な攻撃は、私たち全員に影響を与える」2日間のNATO外相会合を終え、ルッテ事務総長はイランが事実上封鎖しているホルムズ海峡についてこのように述べ、イランを非難しました。さらに、「海峡の通航を