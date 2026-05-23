仲間由紀恵の華や明瞭な演技がNHK連続テレビ小説『風、薫る』第8週「夕映え」（演出：佐々木善春）を牽引した。 参考：『風、薫る』“千佳子”仲間由紀恵が家族のため手術を決意“シマケン”佐野晶哉の恋も進展？ りん（見上愛）にとって2人目の担当患者は侯爵夫人・千佳子（仲間由紀恵）。乳がんで入院してきた千佳子をめぐって、帝都医科大学附属病院の幹部たちの陰謀にりんは巻き込まれる。 千佳子は気難しく、入院