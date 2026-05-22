「パタゴニア（Patagonia）」が、横浜・みなとみらいに期間限定ストアをオープンする。営業開始日は6月12日。【画像をもっと見る】パタゴニアは、みなとみらい東急スクエア1の1階に入居。店舗面積は約295平方メートルで、パタゴニアは同店舗を「購買の場」ではなく、「ブランド体験の場」と位置づける。店内では、アウトドアフィールドでの使用を前提に設計された幅広い製品をラインナップするほか、コミュニティスペースや