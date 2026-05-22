画家 竹久夢二の展覧会「竹久夢二時代を創る表現者」が、東京国立近代美術館 1階 企画展ギャラリーで開催される。期間は10月23日から2027年1月11日まで。【画像をもっと見る】同展示は、「夢二式のはじまり」、「夢二式のデザイン」、「レトロモダンの創出」、「生活の美の理想郷を求めて」、「着物と洋服のモダンガール」といった全5章で構成。日本画や油彩画、木版画、スケッチ、デザイン、スクラップブックなど全国から収