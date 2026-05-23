◎ソフトバンクの村松野手チーフコーチは練習中に柳田へ「万全か？」と質問。答えを渋る主砲へ「バンゼンハークだろ？」とにやり。懐かしい助っ人を使った切れのあるダジャレです。◎西武・ワイナンスは23日先発予定の佐藤爽が10人以上の記者に囲まれている様子を目撃し「Oh！スーパースター…」。メジャー経験者から見ても凄かったようです。◎巨人・佐々木はバント練習中に松本から声をかけられると「次、失敗したら（松本