スタニングレディは、坂路を4F70秒1〜1F17秒6で駆け上がった。宗方助手は「目いっぱい仕上がっています」とアピールした。「馬場が渋っても、こなせると思う。メンバーが強いので胸を借りる気持ちで」。チャレンジャー精神で一発を狙う。