ヤクルトは22日、育成のモンテル（本名日隈モンテル）外野手（26）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は90で年俸500万円。都内で取材に応じ「もう一回、1軍の舞台で勝負できる。うれしい」と喜んだ。池山監督は「打って、守って、走ってという選手を目指してもらう」と期待した。沖縄県出身で、四国・徳島から22年育成ドラフト2位で西武入団。昨季限りで戦力外となり、ヤクルトに育成選手で加入した。チームは並木、